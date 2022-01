Charts Japon : on attend les nouveautés

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 janvier 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Si le prochain rapport permettra au moins d'avoir du neuf avec les premiers résultats de, pour l'heure, on reste dans la routine avec une domination toujours totale de la Switch dans le domaine software, tandis que sur les ventes de consoles, le bilan est identique à la semaine dernière : la Switch, toujours loin devant, reste en recul par rapport à 2021 (notons que la moitié des ventes ont été cette fois pour le modèle OLED), tandis que PlayStation 5 et Xbox Series sont elles à la hausse.Finalement, en attendant un réveil des stocks et l'arrivée de poids lourds, le seul suspense sur le hardware, c'est de savoir quand la Switch dépassera le total de la 3DS.