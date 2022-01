Avec Yu-Gi-Oh ! en renfort, Steam s'offre un nouveau pic d'audience record

Rien ne peut arrêter la montée en puissance de Steam qui a pour la première fois de son histoire franchi le cap des 29 millions d'utilisateurs en simultané la semaine dernière (29.198.370 hier), sachant que Valve fêtait déjà les 28 millions plus tôt dans le mois et ne se cachera pas de sortir le champagne quand la barre des 30 millions sera atteint, on imagine très bientôt.Dans le nouveau rapport publié, outre les félicitations pourqui est au top des ventes pour la deuxième semaine consécutive (du moins si on ne cumule pas les deux versions de), l'indéniable grosse surprise estet son énorme pic de 262.689 joueurs. Certes, c'est du F2P donc ça aide, mais on notera que niveau jeux japonais, seula fait mieux en nombre de joueurs simultanés dans l'histoire de Steam (un peu plus de 330.000).