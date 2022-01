Game Informer révèle de nouvelles informations sur le projet annulé Bully 2 Game Informer révèle de nouvelles informations sur le projet annulé Bully 2

De nouvelles révélations autour du malheureusement annulé Bully 2 sont tombées via un nouveau rapport de Game Informer, continuant de nous attrister devant l'absence d'intention de Rockstar de ressusciter son « GTA-like » dans l'univers scolaire.



Voici donc :



- La zone de jeu était 3 fois plus importante que le premier épisode.

- Cela grâce au fait que la totalité des bâtiments étaient visitables.

- Cette suite aurait intégrée un système de moralité façon RDR.

- Système d'escalade aussi bien pour les murets que les arbres.



- « 6 à 8h » de jeu était entièrement jouable au moment de l'annulation en 2010

- 50 à 70 personnes travaillaient sur Bully 2 avant que Rockstar ne dépiaute l'équipe pour envoyer du renfort sur Max Payne 3 et Red Dead Redemption.