[LEAK] Matrix : une expérience sous Unreal Engine 5 à l'approche du film

Avec la sortie prochaine de The Matrix Resurrections (quatrième film de la série, 18 ans après le premier déjà), la Warner pourrait bien venir squatter l'espace JV : la base de données du PlayStation Network vient de leaker un The Matrix Awakens, au moins à l'attention de la PlayStation 5 et le tout sous Unreal Engine 5.



Alors attention, à moins d'une énorme surprise développée en douce, ça sent quand même fort le coup de la petite expérience plus ou moins interactive, comme le fut le petit délire Spider-Man : Far From Home sur le PS VR (c'était gratuit d'ailleurs) mais qui sait…



Si confirmé, on s'attend en tout cas à une annonce lors des Game Awards.