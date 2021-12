Activision : 6 grands trésoriers US font pression pour une démission de Bobby Kotick Activision : 6 grands trésoriers US font pression pour une démission de Bobby Kotick

On se répète mais la pression continue d'être grandissante autour de Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, qui voit encore l'étau se resserrer devant un appel officiel de six grands trésoriers d'états US (Californie, Oregon, Delaware, Nevada, Illinois, Massachussets), impliqués en partie dans les affaires de l'éditeur en terme d'investissement.



Dans une lettre conjointe livrée il y a une semaine, les 6 groupes appellent le conseil d'administration à se réunir en urgence pour répondre enfin prendre des mesures significatives sur les cas de « harcèlement, inégalité de rémunération et discrimination » qui touche l'entreprise, points que Kotick a expressément mis de coté depuis des années, participant même à cette culture toxique jusqu'à menacer de mort une employée.



Les trésoriers mettent en avant que toute l'affaire est actuellement en train de freiner les investissements des tiers (la valeur boursière de Activision Blizzard chute depuis cet été), allant jusqu'à annoncer qu'ils pèseraient en faveur de l'appel lancé en octobre par les actionnaires du groupe SOC, ces derniers réclamant un vote « contre » la réélection des administrateurs si le PDG ne démissionnait pas.



« Nous craignons aujourd'hui que ni le PDG ni les administrateurs actuels n'ont les compétences ou la conviction d'instaurer des changements radicaux et nécessaires pour transformer leur culture, et restaurer la confiance des employés, des actionnaires et des partenaires. »



Rappelons que malgré cette pression et les sous-entendus clairs de Sony, Microsoft et Nintendo, Bobby Kotick a déclaré qu'il démissionnerait seulement s'il n'était pas capable de réparer la situation « rapidement ».