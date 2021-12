Titanfall va mourir en silence Titanfall va mourir en silence

Respawn n'avait visiblement plus les effectifs pour assurer le suivi de la franchise Titanfall, et c'est peu de le dire : le coordinateur communautaire lui-même avait déclaré qu'il n'y avait aujourd'hui plus « qu'1 ou 2 employés » sur le sujet, le reste de la boîte étant sur le prochain Star Wars et bien entendu la longue carrière de Apex Legends.



De fait, sans pouvoir corriger les très lourds problèmes de serveurs notamment sur PC (rendant la plupart des parties inaccessibles), l'équipe et tout simplement Electronic Arts ont préféré prendre la décision de retirer le premier Titanfall à la vente sur toutes les boutiques en ligne, jusqu'à le faire disparaître de l'offre EA Play le 1er mars 2022.



Les serveurs continueront eux de fonctionner… enfin autant que possible quoi.