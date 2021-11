Halo Infinite (campagne) : le mode coop se fera attendre plus longtemps que prévu Halo Infinite (campagne) : le mode coop se fera attendre plus longtemps que prévu

Que vous soyez abonnés Game Pass ou tout simplement dans l'attention d'acheter le jeu en boutique, si vous faîtes partie de ceux qui veulent impérativement faire la campagne de Halo Infinite, commencez à faire preuve de patience. Beaucoup.



L'absence de cette fonctionnalité pourtant emblématique de la saga reste déjà de base un point noir pour le lancement le 8 décembre, et la date annoncée de l'ajout était pour mars, en même temps que la Saison 2 du multi. Sauf que les plans ont changé et 343 Industries annonce que la Saison 1 lancée cette semaine durera plus de temps que prévu, jusqu'au mois de mai précisément, et il faudra attendre jusque là pour la coop. Le mode Forge attendra lui carrément la Saison 3, donc juillet/août.



Et encore, on ne parle que dans le meilleur des cas, les développeurs indiquant que tout cela reste les objectifs actuels et en cas de problèmes aussi bien sur le multi que la campagne, les priorités devront changer pour répondre aux attentes face à ce qui est déjà en place.