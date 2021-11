Jump Force prochainement retiré des stores

Étonnant succès commercial (mais surtout aux USA en fait), l'oublién'essaiera pas d'aller plus loin dans ses intentions avec la prochaine mise à mort de ses serveurs.Bandai Namco a annoncé que le jeu va disparaître des stores (tout comme les DLC et autres) dans la nuit du 7 au 8 février 2022, tandis que les serveurs seront coupés le 24 août, ceci concernant le multi, les lobby, les events, le chat, les classements, etc.Bien entendu, si vous avez achetez déjà des persos DLC, il sera possible de les re-télécharger ensuite.