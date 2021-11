Charts Japon : Mario Party est bien la Superstar

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 au 31 octobre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Il faut remonter à une époque bien lointaine pour avoir autant de nouveautés d'un coup dans le classement japonais, malgré l'ironie qu'une partie des places sont tenues par un remaster et un best-of mais bon, c'est déjà bien.Dans le lot, on parlera donc dequi fait l'exploit de faire encore mieux que(avec une part du dématérialisé plus importante), preuve que le retour aux sources de la formule était clairement attendue par la communauté. Signalons également le bon coup du remaster deavec 42.000 ventes en boîte, contre seulement 27.000 pour l'original sur Wii U. Là encore, il y a une demande qui devrait faire plaisir au producteur de la franchise.Coté hardware, on commence à ressentir les problèmes de stocks annoncés pour la Switch avec moins de 75.000 unités en approche des fêtes, ce qui reste suffisant pour garder la tête de loin, mais néanmoins en dessous des 86.000 l'année dernière à la même période, alors que la Switch OLED est encore fraîche dans les étalages (elle ne représente que 30.000 ventes ici). La PlayStation 5 profite de fait d'une légère faiblesse de l'adversaire pour s'offrir un léger boost et revenir vers les 25.000.