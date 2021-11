Switch : mise à jour des données softwares, dont l'empereur Mario Kart 8 Deluxe à bientôt 39 millions Switch : mise à jour des données softwares, dont l'empereur Mario Kart 8 Deluxe à bientôt 39 millions

Après le hardware, petit détour sur le bilan software de Nintendo avec notamment un fait majeur : avec 38,74 millions d'unités écoulées à la date arrêtée du 30 septembre, Mario Kart 8 Deluxe devient officiellement le plus grand succès de la saga sans même compter l'édition de base sur Wii U, et continue d'être considéré comme la meilleure vente « brute » dans l'histoire de Nintendo vu que des titres comme Wii Sports doivent leur quota au fait d'avoir été vendus directement avec leur console attitrée. Au moins durant un temps.



Ah et sinon, en seulement quelques semaines, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est sur le point de dépasser le total de la version Wii.



LES MEILLEURES VENTES SWITCH :



- Mario Kart 8 Deluxe : 38,74 millions (+ 1,66 million)

- Animal Crossing : New Horizons : 34,85 millions (+ 960.000)

- Super Smash Bros. Ultimate : 25,71 millions (+ 940.000)

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 24,13 millions (+ 930.000)

- Pokémon Epée & Bouclier : 22,64 millions (+ 790.000)

- Super Mario Odyssey : 21,95 millions (+ 550.000)

- Super Mario Party : 16,48 millions (+ 760.000)

- Pokémon Let's Go : 13,83 millions (+ 260.000)

- Splatoon 2 : 12,68 millions (+ 230.000)

- Ring Fit Adventure : 12,21 millions (+ 950.000)



MAIS AUSSI :



- New Super Mario Bros. U DX : 11,48 millions

- Super Mario 3D World : 7,45 millions (+ 770.000)

- The Legend of Zelda : Skyward Sword HD : 3,6 millions

- New Pokémon Snap : 2,19 millions (+ 120.000)

- Mario Golf : Super Rush : 1,94 million (+ 600.000)

- Miitopia : 1,37 million (+ 330.000)



A noter que pour le cas précis de New Pokémon Snap, les chiffres japonais ne sont pas inclus, le titre étant directement édité là-bas par la Pokémon Company.