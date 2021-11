Square Enix le reconnaît : Crystal Dynamics n'était pas un bon choix pour Marvel's Avengers Square Enix le reconnaît : Crystal Dynamics n'était pas un bon choix pour Marvel's Avengers

Double Mea Culpa pour le cas Marvel's Avengers, le jeu qui essaye encore de survivre, avec pour débuter un retrait des boosters (payants) dans la boutique face à la gronde des joueurs qui estimaient qu'il y avait tout de même meilleur moyen de sauver les meubles, si tant est que ce soit encore possible, que des micro-transactions de dernière minute.



Crystal Dynamics a donc publié un communiqué pour annoncer le retrait immédiat, s'excusant de la chose après « avoir pris en compte les commentaires », et espère ainsi rétablir la confiance face à ce qu'il reste de la communauté.



Parallèlement, Yosuke Matsuda (le PDG de Square Enix tout de même) a fait une déclaration très négative sur le sujet dans son rapport annuel, expliquant qu'avoir opté pour Crystal Dynamics pour ce projet était un mauvais choix, sans remettre en question les talents de l'équipe, juste comprenant après coup qu'il y avait peut-être de meilleurs candidats qu'une team aucunement habituée au modèle de jeu à service.



Pour autant, Square Enix continue d'estimer que ce type d'expériences reste l'un des piliers de l'avenir (pas difficile comme analyse puisque c'est déjà le cas), et justement, n'oublions pas qu'un certain Babylon's Fall va prochainement vouloir tenter sa chance sur PC, PS5 et PS4.