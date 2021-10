Crise des composants : le retour à la normale ne se fera pas avant 2023 (Intel) Crise des composants : le retour à la normale ne se fera pas avant 2023 (Intel)

Lors d'une interview accordée à la CNBC, Pad Gelsinger (PDG d'Intel) n'a pas trahi les propos de son homologue chez AMD, et se montre même encore plus alarmistes en affirmant que même si la situation s'améliore dans l'actuelle crise des composants, il faudra attendre 2023 pour un véritable retour à la normale en matière d'équilibre offre/demande, avec néanmoins quelques améliorations à chaque trimestre d'ici-là.



Des propos qui vont également dans le sens de Phil Spencer qui a déjà prévenu que la pénurie de Xbox Series se poursuivrait l'année prochaine, à la fois par manque de puces que par les phénomènes retours du Covid-19 qui avait vu la fermeture de plusieurs chaînes d'approvisionnement alors que la demande de consoles (et autres cartes graphiques) a continué d'augmenter avec le temps.



Cela n'empêchera personne d'avoir sa console New Gen à un moment ou l'autre, mais ce n'est pas encore demain que nous verrons des stocks suffisants de PlayStation 5 et Xbox Series X en accès libre dans chaque magasin.