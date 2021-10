Possible changement de nom pour la marque FIFA : c'était bien une histoire de gros sous Possible changement de nom pour la marque FIFA : c'était bien une histoire de gros sous

L'annonce d'un possible changement pour la marque historique FIFA chez EA Sports ne pouvait être innocent, et la raison a été découverte par le New York Times qui s'est chargé de mener l'enquête pour nous faire comprendre pourquoi l'éditeur souhaiterait tenter un autre nom, sans pour autant changer le contenu. Et devinez quoi : c'est bien une question de pognon.



Car apprenez que Electronic Arts paye environ 150 millions de dollars à la FIFA pour en exploiter le nom (chaque année), ce qui allait bien jusqu'à présent mais le gigantesque organe du football a voulu renégocier certaines termes en vue d'un futur renouvellement de contrat, réclamant désormais plus d'1 milliard de dollars tous les 4 ans (au lieu de 600.000 donc) en plus d'une fin d'exploitation en dehors du cadre du JV.



Outre l'argent, ce dernier point est loin d'arranger EA Sports qui ne pourra donc plus exploiter la marque FIFA pour le merchandising ou encore les tournois eSport, en prenant en compte toute l'ironie du fait qu'après tant d'années, le grand public associe désormais davantage la marque au JV qu'au football réel.



La décision finale pourrait être prise dans les prochains mois mais comme dit, EA a déjà pris les devants au cas où en souhaitant modifier le nom de sa licence phare, peut-être pour un simple EA Sports F.C. dont les droits ont récemment été déposés.