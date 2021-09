"Spider-Man 2 sera plus sombre que le premier"

On a très vite compris qu'il faudra faire preuve d'une certaine patience avant d'avoir des nouvelles du récemment annoncémais histoire d'avoir un truc à grignoter entre temps, Bill Rosemann (vice-président créatif de Marvel) a tout de même lâché un détail : cette suite toujours conçue par Insomniac sera plus sombre que le premier épisode, comparant un peu à Star Wars :Bon après la simple présence de Venom ne laissait pas de doute sur le coté un poil plus dark, chose que l'on retrouvera également avec le projetdu même développeur, où Rosemann nous invite à étudier les easter-egg du premier teaser pour « en savoir plus ». De quoi une nouvelle fois nous mettre la puce à l'oreille sur une possible présence de Hulk, autant par la plaque d'immatriculation « HLK 181 » que le 19.74 sur la caisse enregistreuse, renvoyant à chaque fois à la première apparition de Wolverine (1974)… dans le numéro 181 de « The Incredible Hulk ».