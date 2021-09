Avec Night School (Oxenfree), Netflix rachète son premier studio de JV

Netflix avait prévenu vouloir accélérer son implémentation dans le secteur JV, et lance concrètement les choses en annonçant avoir racheté « Night School Studio », la petite boîte indépendante californienne (21 employés), créatrice desorti en 2016 sur 8 supports, avec une suite toujours en préparation (d'abord sur Switch, ailleurs ensuite).Netflix qui parle en n'être qu'aux « premiers stades » dans sa tentative de proposer du véritable JV sur sa plate-forme de streaming, garantissant que les productions (on s'en doute de moindre taille) n'auront jamais de micro-transactions ni de publicité. Il suffira juste de garder son abonnement, qui de toute façon n'arrête pas d'augmenter avec les années.Ne pensez pas pour autant que Netflix va se la jouer Embracer en rachetant tout ce qui bouge, attendant juste les bonnes occasions et préférant surtout gonfler ses effectifs en recrutant, et en collaborant avec diverses boîtes. Il n'est pas non plus question pour le moment de parler consoles, en tout cas pas trop, le groupe étant occupé à nourrir son propre support, aussi bien de manière standard que sur mobile avec un service de jeux qui fait ses débuts en Espagne, en Italie et en Pologne.