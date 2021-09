UK : la PlayStation 5 obtient son premier million, et frôle le record absolu UK : la PlayStation 5 obtient son premier million, et frôle le record absolu

Champagne du coté de PlayStation au Royaume-Uni : la PlayStation 5 vient officiellement de dépasser son premier million de ventes, et ce en 39 semaines, ce qui fait donc trois semaines de moins que la PlayStation 4 en son temps et la dernière de Sony loupe le record absolu d'un poil. Seule la Wii a fait mieux (38 semaines).



GamesIndustry en profite pour livrer le top 20 des meilleures ventes UK en août, en incluant les ventes dématérialisées (sauf chez Nintendo). Ne nous étonnons plus de celui au sommet…



1. Grand Theft Auto V

2. Ghost of Tsushima : Director's Cut

3. FIFA 21

4. Aliens : Fireteam Elite

5. F1 2021

6. Far Cry 5

7. Assassin's Creed Valhalla

8. Humankind

9. COD Black Ops : Cold War

10. Red Dead Redemption 2



11. Jeux Olympiques de Tokyo 2020

12. Spider-Man : Miles Morales

13. Minecraft Switch

14. The Crew 2

15. Mario Kart 8 Deluxe

16. Forza Motorsport 7

17. Marvel's Avengers

18. Mortal Kombat 11

19. Battlefield 5

20. Minecraft