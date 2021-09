La Disney Classic Collection revient avec Le Livre de la Jungle et la meilleure version d'Aladdin

Après un premier essai il y a deux ans, Disney Interactive proposera une deuxième compilation de ses titres époques 8/16 bits, ou plus exactement une Collection plus complète que la précédente puisqu'on y trouvera les différentes itérations du, mais également la version Super Nes de, donc la meilleure comme chacun sait sans qu'il ne puisse y avoir débat.Cette nouvellequi arrivera le 12 novembre (PS4, One, Switch) avec un manuel rétro (quatre formats, livrés de manière aléatoire) proposera donc les titres suivants :: Super Nes, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color: Mega Drive: Mega Drive: Mega Drive: Super Nes, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color: Mega Drive: Super Nes, Mega Drive, Game Boy