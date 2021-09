Charts Japon : 21 millions pour la Switch, pendant que la PS5 passe son premier million

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 août au 5 septembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et bon on va tout de suite mettre de coté le software tant il n'y a rien à raconter, réservant l'usure de mes doigts pour la semaine prochaine avec les lancements deet. Il y a en revanche des choses à dire sur le hardware avec bien évidemment la PlayStation 5 qui asse enfin le cap du million d'unités vendues, ce qui est faiblard ne le cachons pas car à peine devant les performances de la PS4 en son temps.Il faut dire que la machine n'a pas encore le catalogue adéquat bien que le planning commence à ressembler à quelque chose (encore une fois, età la fin du mois), et outre l'export, la majorité des revendeurs doivent tourner autour de F2P et jeux PS4 rétrocompatibles vu le top 3 des meilleures ventes en boîte :: environ 67.000: environ 52.000: environ 44.000Sinon la Switch passe les 21 millions en un nombre de mois quasiment record (seule la DS a fait mieux) et atteindra sans surprise le top 5 des meilleures ventes de tous les temps au Japon d'ici la fin d'année, donc devant la première PlayStation et ses 21,5 millions.