Toshiba prévient : la pénurie de matériaux va probablement durer jusqu'en 2023 Toshiba prévient : la pénurie de matériaux va probablement durer jusqu'en 2023

On pensait au départ en avoir jusqu'en fin d'année, puis courant 2022, mais la pénurie de matériaux va impacter le marché du JV (et au-delà) pendant encore bien longtemps : le fabricant japonais Toshiba vient d'annoncer que la rareté des matières premières vont toucher différents secteurs pendant encore un an voire jusqu'en 2023.



« L'offre des puces restera très limitée jusqu'en septembre 2022, au moins. Dans certains cas, il se peut que certains clients ne soient pas pleinement servis avant 2023. »



Selon Bloomberg, Toshiba prévoirait néanmoins de combler une partie de la problématique avec un nouveau plan d'investissement équivalent à un demi-milliard de dollars sur trois ans, et la construction d'une nouvelle usine. De leur coté, divers géants comme Microsoft, Google et Apple tentent de pousser le gouvernement US à relocaliser à la maison la fabrication de semi-conducteurs (en partie du moins).



Une pénurie qui impacte le marché des consoles de nouvelle génération depuis bientôt un an, ce qui n'empêche ni la PlayStation 5 ni les Xbox Series d'être un succès en s'implémentant doucement.