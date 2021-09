Les anciens FF arrivent sur le PS Now Les anciens FF arrivent sur le PS Now

Pendant que Final Fantasy XIII s'apprête à squatter le Game Pass, le PlayStation Now va (enfin) pousser à son tour les anciens chapitres de la franchise avec un petit coté event puisque l'on aura tout simplement un épisode par mois, de la semaine prochaine jusqu'en janvier.



Tous pourront être téléchargés sur PS5/PS4 (uniquement en Cloud sur PC) et voici plus exactement à quoi s'attendre :



- Final Fantasy VII Remaster (pas le remake hein) : 7 septembre

- Final Fantasy VIII Remaster : 5 octobre

- Final Fantasy IX Remaster : 2 novembre

- Final Fantasy X & X-2 HD Remaster : 7 décembre

- Final Fantasy XII The Zodiac Age : 4 janvier



Et maintenant on retourne prier pour une nouvelle présentation de Final Fantasy XVI lors du prochain PlayStation Showcase.