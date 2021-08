Horizon s'offre un patch 60FPS sur PS5 Horizon s'offre un patch 60FPS sur PS5

Sony nous annonce avoir sorti là maintenant un nouveau patch pour Horizon Zero Dawn afin de faire tourner le jeu en 60FPS sur PlayStation 5. Voilà. C'est tout.



Donc histoire de tartiner, on ajoutera que ceux qui l'ont choppé gratos cette année dans le cadre du Play At Home peuvent maintenant y jouer dans les meilleures conditions (sur consoles), tandis qu'on retourne patienter jusqu'à ce que Sony nous confirme la larme à l'oeil que Horizon : Forbidden West est bien reporté à 2022.