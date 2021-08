Blizzard : Diablo IV perd à la fois son réalisateur et son lead designer Blizzard : Diablo IV perd à la fois son réalisateur et son lead designer

On est habitué à en recevoir des nouvelles de manière trimestrielle mais c'est aujourd'hui un mauvais coup que se prend Diablo IV : dans la restructuration et les licenciements/départs qui touchent Blizzard après les accusations de sexisme à tout va (sans entrer dans les détails), le futur épisode vient de perdre simultanément son réalisateur (Jesse McCree) et son lead designer (Jonathan LeCraft), donc autant dire deux des têtes les plus importantes de cet énorme chantier.



On notera que Activision se cache bien d'indiquer les raisons du départ des concernés, qui n'auront de toute façon aucun mal à être remplacé, désormais sous le regard de Rod Fergusson dont l'objectif est à la fois de bien assurer le développement du projet, tout en apportant une ambiance un peu plus « clean » au sein de l'entreprise.



Sinon on ne sait toujours pas quelle année sortira le jeu, mais ça, vous étiez déjà au courant.