Switch : MAJ des chiffres softwares, dont New Pokémon Snap et Mario Golf : Super Rush Switch : MAJ des chiffres softwares, dont New Pokémon Snap et Mario Golf : Super Rush

On revient vers les résultats de Nintendo avec comme à chaque trimestre une MAJ des données, dont le compte-rendu est à la date arrêtée du 30 juin, permettant de découvrir les chiffres des sorties du printemps et s'apercevoir globalement que c'est toujours la fête chez le constructeur :



- New Pokémon Snap a fait en 2 mois plus de la moitié des ventes de l'épisode N64. Autant dire que vu les habitudes de ventes sur la longueur chez Nintendo, le record sera une probable formalité.

- Constat encore plus éloquent pour Mario Golf : Super Rush : à l'heure où nous écrivons ces lignes (donc au-delà du 30 juin), le titre est peut-être déjà devenu l'épisode le plus vendu de la franchise.

- Et enfin même chose pour Miitopia qui s'apprête déjà à dépasser le total de la version 3DS, chose que vient de faire Super Mario 3D World + Bowser's Fury par rapport à la version Wii U.

- Ring Fit Adventure, le truc sur lequel personne ne pariait un yen, entre dans le top 10 des plus gros succès de la Switch.



Toujours à la date précitée, la Switch cumule désormais 632 millions de ventes, la plaçant sur le top 3 des consoles de Nintendo derrière la DS (948 millions) et la Wii (921 millions).





TOP 10 DES PLUS GROS SUCCÈS SWITCH :



- Mario Kart 8 Deluxe : 37,08 millions (+ 1,69 million)

- Animal Crossing : New Horizons : 33,89 millions (+ 1,26 million)

- Super Smash Bros. Ultimate : 24,77 millions (+930.000)

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 23,2 millions (+920.000)

- Pokémon Epée & Bouclier : 21,85 millions (+750.000)

- Super Mario Odyssey : 21,4 millions (+579.000)

- Super Mario Party : 15,72 millions (+930.000)

- Pokémon Let's Go : 13,57 millions (+290.000)

- Splatoon 2 : 12,45 millions (+240.000)

- Ring Fit Adventure : 11,26 millions (+1,15 millions)



EN BONUS :



- Super Mario 3D World : 6,68 millions (+ 1,09 million)

- New Pokémon Snap : 2,07 millions (sans compter le Japon)

- Mario Golf : Super Rush : 1,34 million

- Miitopia : 1,04 million