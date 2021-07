Assassin's Creed Valhalla : la deuxième et dernière extension sortira bien le 12 août Assassin's Creed Valhalla : la deuxième et dernière extension sortira bien le 12 août

Alors que les premières rumeurs ont émergé concernant le futur de la licence, Assassin's Creed Valhalla reste encore actif et pour encore un moment, notamment avec l'arrivée de la deuxième et dernière extension du Pass 1, « Le Siège de Paris », désormais signée pour le 12 août.



Une extension qui permettra de revivre l'une des plus batailles les plus connues des vikings, tout en proposant son lot de matos et de compétences ainsi que le retour des missions d'infiltrations « Black Box ».



Un event (gratuit) viendra faire patienter les fans du 29 juillet au 19 août, suivi ensuite par un nouveau pack de « Raids » dans le courant de l'été.