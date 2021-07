Charts Japon : Zelda Skyward Sword se pose, sans battre le lancement de la version Wii

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 18 juillet 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.La Switch nous refait le top 10 du classement software, avec d'ailleurs la moitié des places prises par des jeux tiers (ce qui n'est pas toujours commun sur support Nintendo), dont la jolie entrée de l'adaptation du manga populaireMais la principale sortie de la semaine est bien évidemmentau bilan plus ou moins identique à celui venu d'UK : en physique, ce remaster démarre moins bien que la version Wii (194.000) mais c'est sans compter la part du dématérialisé, inexistante à l'époque et de plus en plus importante aujourd'hui.Enfin, sur le hardware, c'est toujours dramatique avec une nouvelle baisse globale… sauf pour la Xbox Series qui inverse à nouveau sa courbe. Ironiquement, sur le quota d'une semaine, jamais depuis de le début de l'année la console de Microsoft n'a été aussi « proche » de sa rivale.