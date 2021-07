Jason Schreier : Assassin's Creed Infinity, l'avenir de la franchise en jeu à service Jason Schreier : Assassin's Creed Infinity, l'avenir de la franchise en jeu à service

Les sources sûres de Jason Schreier ont encore parlé, visant cette fois un éditeur qui a de toute façon l'habitude de voir fuiter le trois-quart de ses projets : la prochaine grande étape dans la saga Assassin's Creed aurait comme nom de code Assassin's Creed Infinity et serait… une plate-forme à service en ligne qui réunirait les travaux des équipes des teams Montréal et Québec. Oh ?



Alors pour être plus exact même si l'on manque encore de détails, Assassin's Creed Infinity serait une sorte de portail qui connecterait plusieurs titres individuels, mais néanmoins « connectés » d'une façon ou d'une autre. Le projet proposerait ainsi dès sa sortie plusieurs époques à visiter, et l'offre n'aurait ensuite qu'à évoluer au fil des mois et années.



On a encore du mal à imaginer la chose (une progression liée entre les époques ?) mais il faut dire qu'on a visiblement le temps de voir les choses arriver puisque selon les sources directement impliquées dans le projet, il reste encore « des années » avant de le voir arriver. Si bien sûr, Ubisoft va jusqu'au bout des choses.



Qui sait donc si un autre épisode plus « classique » ne sortira pas d'ici-là.