Final Fantasy Origin : la démo fonctionne enfin

On ne peut pas dire que la communication autour dea particulièrement bien débuté, avec déjà une présentation qui a tellement refroidi l'assistance que le compte Twitter de Square Enix US s'est temporairement mis en privé, jusqu'à la mise en ligne de la fameuse démo qui ne fonctionnait même pas.Mais c'est bon, vous pouvez depuis ce matin lancer la chose grâce à la MAJ 1.03 en notant bien que cette version d'essai est uniquement disponible sur PlayStation 5 (11,3Go) et disparaîtra le 24 juin, laissant l'équipe prendre les retours avant de retourner au charbon pour ce Souls-like Isekai dans l'univers du premier FF, signé par la Team Ninja et également attendu sur PC, Xbox Series, PS4 & One.