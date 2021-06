Japon : la Switch passe les 20 millions Japon : la Switch passe les 20 millions

C'est désormais officiellement acté et s'il y a une légère différence avec les données Famitsu, c'est parce que ces dernières ne prennent pas en compte les ventes directement faites par Nintendo sur son propre Store online : la Switch a officiellement dépassé le cap des 20 millions d'unités distribuées au Japon, un exploit que seules six machines avaient réussi à atteindre jusqu'à présent.



1) Nintendo DS : plus de 33 millions

2) Game Boy : environ 32,5 millions

3) Nintendo 3DS : environ 24,5 millions

4) PlayStation 2 : plus de 23 millions

5) PlayStation : environ 22 millions

6) PSP : 20 millions



La Switch qui fait actuellement mieux que la PlayStation 2 et la 3DS sur le même laps de temps, alors qu'elle n'a qu'un peu plus de 4 ans de carrière, encore de nombreuses cartouches à venir et la possibilité de plus en plus grandissante d'un modèle Pro.



Le top des jeux les plus vendus au Japon :

(ces chiffres incluent les cartes dématérialisés, mais pas les ventes faites sur l'eShop)



1) Animal Crossing : New Horizons : 6,77 millions

2) Super Smash Bros Ultimate : 4,28 millions

3) Pokémon Epée & Bouclier : 4,05 millions

4) Splatoon 2 : 3,86 millions

5) Mario Kart 8 Deluxe : 3,84 millions