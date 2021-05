PlayStation Productions serait sur 10 projets d'adaptations, dont 6 encore tenus dans le secret PlayStation Productions serait sur 10 projets d'adaptations, dont 6 encore tenus dans le secret

Selon les sources du New York Times, PlayStation Productions et Sony Pictures ont un large plan pour les futures adaptations plus ou moins ambitieuses du catalogue de la marque puisqu'on parle de 10 projets, dont seulement 4 sont officiellement connus : Uncharted qui sortira le 16 février 2022 dans les salles et dont vous pouvez voir un visuel inédit ci-dessous, The Last of Us pour le compte de HBO dont le tournage va bientôt débuter, le film Ghost of Tsushima par le réalisateur des John Wick, et enfin une série Twisted Metal par le producteur de Cobra Kai.



Le mystère plane donc pour les 6 autres et si le contexte nous pousse à imaginer un Ratchet & Clank ou pourquoi pas un film CG Astro Bot pour pousser cette excellente licence, les sources en question préviennent : aucun projet autour de God of War n'est au programme. Pour l'instant en tout cas.