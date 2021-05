Roblox se prépare coté PlayStation & Switch Roblox se prépare coté PlayStation & Switch

Licence à succès qui échappe à bien des adultes mais aucunement aux enfants, particulièrement sur l'univers mobile, Roblox devrait débouler sur de nouveaux supports à en croire le PDG Dave Baszucki qui, à l'occasion d'une conférence faite aux investisseurs, a déclaré que les « PlayStation et Switch seront parfaites » pour son titre déjà disponible sur PC, Xbox… et donc mobile comme on vient de le dire.



Pour ceux qui auraient échappé au phénomène, Roblox est une sorte d'outils créatifs pour permettre à chacun de composer ses petits jeux dont une partie à vendre à la communauté (à l'instar de la boutique de Minecraft) avec 164 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, dont (aux USA) la moitié ont moins de 16 ans. Entré en bourse en mars dernier, Roblox Corporation est actuellement valorisée à plus de 42 milliards de dollars.