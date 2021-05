Take-Two dévoile ses derniers chiffres, et prépare du lourd pour les années à venir Take-Two dévoile ses derniers chiffres, et prépare du lourd pour les années à venir

Pourquoi être pressé de sortir des jeux quand on s'appelle Take-Two et qu'on a pas besoin d'un catalogue dithyrambique pour afficher l'une de ses meilleures années fiscales avec un CA équivalent à 2,7 milliards d'euros pour un bénéfice proche du demi-million. Hein ? Pas de secret d'ailleurs pour ce bilan qui se repose en bonne partie sur les micro-transactions & DLC (GTA Online, NBA 2K…), ce segment représentant à lui seul plus de 60 % du CA. Tranquille.



GTA Online qui d'ailleurs vient de taper une année record en terme de revenus, voyez…



Outre ce que l'on sait déjà (les licences sportives, le retour de GTA V/Online sur New Gen…), l'éditeur compte nous balancer avant fin mars 2022 deux nouvelles licences dont une signée Gearbox, et l'avenir s'annonce (enfin !) réellement imposant avec, pour 2023/2024 pas moins de 41 jeux !



Sur les 41, on sait néanmoins que :



- 10 seront des jeux mobiles

- 7 seront des jeux de sports

- 4 free-to-play au programme



Le reste, on vous laisse spéculer comme sur la probabilité d'un nouveau Bioshock officialisé depuis un moment, mais également un GTA VI qui mériterait peut-être de faire parler de lui un jour, non ?



Ah et sinon :



- GTA V, c'est 145 millions de ventes

- La franchise GTA cumule 345 millions de ventes

- Red Dead Redemption 2 atteint les 37 millions

- Soit un total de 60 millions pour la série Red Dead

- 10 millions pour NBA 2K21

- 13 millions pour Borderlands 3

- 2 millions pour PGA Tour 2K21

- 3 millions pour The Outer Worlds