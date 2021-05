Le prochain Kirby se prépare doucement Le prochain Kirby se prépare doucement

Sans être forcément dans la constante « annualisée » de franchises comme Call of, la série Kirby fait partie des routines du catalogue des consoles Nintendo et, ô surprise, sachez qu'un nouvel épisode semble en préparation.



C'est du moins ce que sous-entend clairement le directeur Shinya Kumazaki dans un nouvel artbook sorti au Japon, où l'homme indique en postface planifier actuellement « la prochaine étape de la série » en recueillant constamment de nouvelles idées de la part de son équipe, et espère que les fans sont déjà impatients à l'idée d'en voir davantage.



Il faut dire que sorti de spin-off rapide du genre Kirby Fighters 2, le dernier épisode principal a déjà trois années derrière lui, et Nintendo ne compte probablement pas foutre la petite boule rose à la retraite quand on sait que Kirby Star Allies est l'un des plus gros succès de la franchise avec bientôt 3 millions de ventes.