Elden Ring : les espoirs s'amenuisent pour une sortie avant la prochaine année fiscale (avril 2022) Elden Ring : les espoirs s'amenuisent pour une sortie avant la prochaine année fiscale (avril 2022)

Des nouvelles de Elden Ring était attendues en mars mais diverses circonstances ont mené à un report de son retour dans l'actualité, non sans avoir en tête selon diverses sources le risque de voir le nouveau FromSoftware s'envoler l'année prochaine… ce qui commence d'ailleurs à se confirmer.



Car la société Kadokawa Corp (maison-mère de FromSoftware pour ceux qui l'ignorent) vient de dresser son rapport fiscal et quand on nous indique une baisse des revenus sur le segment JV pour l'année fiscale en cours (jusque fin mars 2022) et des prévisions de plusieurs reports dans les chantiers sans citer explicitement le ou les concernés, on commence à comprendre que Elden Ring risque de filer pour un vague 2022, et plus précisément à partir du mois d'avril.



Elden Ring d'ailleurs directement cité dans le rapport comme « le plus grand jeu jamais conçu par FromSoftware », et qui on l'espère se montrera à nouveau pour la période E3 2021.