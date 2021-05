Charts UK : New Pokémon Snap VS Returnal Charts UK : New Pokémon Snap VS Returnal

Le rapport UK est tombé, marqué par les deux derniers sorties en date avec pour commencer New Pokémon Snap qui est un franc succès pour un simple spin-off : 4 fois plus de ventes à la sortie que l'original sur N64 (et sans même compter le dématérialisé), et 2,5 fois plus que le précédent spin-off sur Switch, donc Pokémon Donjon Mystère DX. Pas mal.



Le titre de la Pokemon Company devance donc Returnal qui démarre moins bien que les derniers AAA de Sony sans que cela ne soit une surprise : ça reste un genre de niche, et il n'y a cette fois pas de version PS4 pour compenser avec le parc encore faible de PS5.



En passant, la version PS5 de Terminator Resistance passe totalement inaperçue : 37e du classement.



1. New Pokémon Snap (NEW)

2. Returnal (NEW)

3. Super Mario 3D World DX (=)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5. Animal Crossing : New Horizons (-1)

6. FIFA 21 (-4)

7. Minecraft Switch (-1)

8. Grand Theft Auto V (+1)

9. Ring Fit Adventure (=)

10. COD Black Ops : Cold War (+2)