Judgment disponible sur PS5 & SX... en attendant une annonce le mois prochain

Nous sommes le 23 avril et c'est aujourd'hui même que le très sympafait son retour sur PlayStation 5, Xbox Series et Stadia pour ceux qui l'auraient loupé il y a deux ans sur PlayStation 4.Mais pourtant, ce n'est pas exactement le sujet de la news puisqu'il faut se tourner vers l'ouverture d'un nouveau site de la part de la team Yakuza, baptisé « Judgment Day » et proposant un compte-à-rebours qui s'achèvera le 7 mai dans l'après-midi. Site d'ailleurs disponible dans la majorité des langues pour bien montrer que tout le monde sera concerné.Tout pointe donc vers une nouvelle grosse annonce, probablement en lien avec une suite en rumeur dont le nom serait(l'une des marques récemment déposées par SEGA au Japon).