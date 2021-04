Après le rapport de Bloomberg, Square Enix dément toutes rumeurs d'un éventuel rachat Après le rapport de Bloomberg, Square Enix dément toutes rumeurs d'un éventuel rachat

On ne peut pas toujours avoir les sources les plus fiables du monde et à moins d'un retournement de situation, Bloomberg Japon a semble t-il tapé complètement à coté en annonçant que Square Enix était actuellement la cible d'un potentiel rachat, ou du moins en partie, avec déjà quelques géants prêts à sortir le chéquier.



Car l'éditeur a souhaité publier un communiqué clair et concret en annonçant que non seulement Square Enix n'était pas à vendre, et pas même une de ses branches, mais aussi qu'aucun tiers n'a de toute façon fait la moindre offre.



L'inverse aurait étonnant tant l'éditeur assure une bonne forme, en dépit de l'échec de Marvel's Avengers, continuant de se reposer sur de très nombreux jeux mobiles, les billets entrants de Final Fantasy XIV et quelques succès sur le chemin, certains forcément notable (Final Fantasy VII Remake), d'autres beaucoup plus inattendus comme la percée surprise de Outriders.