Sur trois ans, l'Epic Games Store affichera plus d'un demi-milliard de dollars en pertes

Lors d'une affaire judiciaire d'ampleur, et c'est le cas actuellement entre Epic Games et Apple pour l'affaire des accusations de pratique anticoncurrentielle, quelques dossiers sont alors mis publiquement à disposition et c'est donc un pavé de plus de 360 pages qui est tombé pour laisser le peuple curieux fouiner à l'intérieur.



On y retiendra une information notable sur laquelle Epic ne voulait pas trop s'attarder pour des raisons évidentes : l'Epic Games Store, c'est très loin d'être une affaire rentable et ceci s'explique par de multiples opérations, promotions, jeux gratuits, chèques envers tiers/développeurs, le tout en prenant des commissions faibles pour attirer les jeux, et donc les joueurs.



Bref, une stratégie de la dépense à outrance pour s'imposer : depuis 2019 et en comptant les objectifs de l'année 2021, l'Epic Games Store aura causé plus d'un demi-milliard de dollars en perte (plus précisément 585 millions de dollars). Et ce n'est pas fini car 2022 devrait être également dans le rouge, Epic souhaitant un début de stabilité à partir de 2023.



Aux dernières informations (donc fin 2020), l'éditeur revendiquait 56 millions d'utilisateurs actifs sur sa plate-forme, et 700 millions de dollars dépensés par les joueurs en 2020 (mais dont plus de 400 millions sur leurs propres produits dont évidemment Fortnite).