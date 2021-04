E3 2021 : les premiers intervenants se dévoilent

On est encore loin de connaître tous les plans pour l'E3 2021 mais l'ESA a tout de même annoncé que le show qui se tiendra du 12 au 15 juin aura droit à des intervenants de taille dont, confirmés pour le moment, Nintendo, Microsoft Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros, Koch Media et « bien d'autres... ».Encore une fois, on ignore si les apparitions se feront dans le cadre de live medley ou si certains (notamment Microsoft et Nintendo) proposeront de vrais « Directs » ou choses du genre.Dans le même temps, PC Gamer et GamesRadar s'associent pour faire pliaisr à la Master Race avec tout d'abord le PC Gaming Show signé le 13 mai, suivi pile après du Future Games Show. A eux deux, les lives cumuleront plus de 2h30 d'annonces et de trailers.