[Rumeur] Trials of Mana en approche sur Xbox One, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series

Trials of Mana fut l'une des bonnes petites surprises de 2020 et les intéressés furent au rendez-vous puisque Square Enix a annoncé il y a quelques semaines que ce remake de Seiken Densetsu 3 avait dépassé le million de ventes en cumulant les versions PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Mais il manque un support à l'équation et les choses pourraient prochainement s'arranger : le rédacteur d'IGN (branche coréenne) a déclaré avoir discuté avec un développeur proche de sujet, apprenant que non seulement une version Xbox One serait en préparation, mais que ce retour pourrait également se faire sur les supports New Gen (PS5/SX donc) sans pour autant préciser si ce sera une version propre ou une simple upgrade.



Gageons que si confirmé, l'annonce ne prendra plus longtemps à débouler.