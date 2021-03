Eurogamer confirme que Call of Duty 2021 sera un retour à la Seconde Guerre Mondiale Eurogamer confirme que Call of Duty 2021 sera un retour à la Seconde Guerre Mondiale

Nous avions déjà eu de précédentes rumeurs sur le sujet et les sources d'Eurogamer viennent renforcer ces bruits de couloirs : le cru 2021 de Call of Duty devrait donc être signé Sledgehammer Games et offrir un retour à la Seconde Guerre Mondiale après la réussite WW2 en 2017. Pas de titre définitif puisque celui rapporté (Call of Duty WW2 : Vanguard) ne serait pour l'heure qu'un nom de code même si le sous-titre devrait être conservé quoi qu'il arrive.



En revanche, il y a débat au niveau des sources car si les rumeurs initiales évoquaient en fait une chronologie alternative, avec le fameux coup (classique) de la WW2 qui ne se serait pas achevée comme prévu et qui continuerait donc dans les années 50, Eurogamer indique n'avoir pas du tout entendu la même chose et que ce épisode aurait bien un cadre dit « traditionnel ».