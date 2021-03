[Rumeur] Un Judgment 2 en préparation [Rumeur] Un Judgment 2 en préparation

Sortez vos pincettes (svp): le site US Tojo Dojo bien connu des fans de Yakuza nous révèle qu'un deuxième épisode pour la franchise Judgment est actuellement en préparation. L'onglet « Rumeur » demeure mais le site fait savoir que les sources sont on ne peut plus sûres, allant jusqu'à dire qu'ils ont obtenu de sérieuses preuves sur le sujet. Rien que ça.



Donc en vrac, nous aurons toujours droit à Yagami et son acolyte Kaito dans une deuxième aventure qui se déroulera à nouveau à Kamurocho avec de nouvelles affaires, de nouveaux personnages mais également le retour de têtes connues, le tout dans un scénario annoncé bien plus sombre que pour le premier.



Concernant le titre du jeu, il pourrait s'agir de Lost Judgment dont la marque vient (coïncidence) d'être déposée par SEGA mais Judgment : Seize the Truth serait un autre nom en lice et comme d'habitude dans ce genre de cas, l'éditeur peut brouiller les pistes avant de se décider au dernier moment sur l'intitulé final.



En attendant, vous pourrez toujours rattraper votre retard le 23 avril avec la ressortie du premier épisode sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec du 60FPS, la totalité des bonus DLC et des temps de chargement réduits. Notons qu'aucune upgrade gratuite (via la version PS4) n'est à l'ordre du jour.