Final Fantasy XI : le reboot mobile annulé Final Fantasy XI : le reboot mobile annulé

Il faut revenir quasiment pile 6 ans en arrière pour voir Square Enix nous annoncer une sorte de reboot/remake du MMORPG Final Fantasy XI à l'attention exclusive du monde mobile, le tout sous le moteur Unreal Engine et pour un lancement prévu en 2016.



Le temps a passé, et il aura fallu attendre 2018 pour que Square Enix et Nexon nous promettent que « tout va bien », diffusant même quelques visuels que vous pouvez retrouver ci-dessous. Et retour ensuite au néant jusqu'à aujourd'hui pour apprendre de manière officielle que finalement, tout n'allait pas si bien et le projet est purement annulé. Voilà voilà…



Pendant ce temps, le « vrai » Final Fantasy XI continue sa carrière en toute discrétion, dans l'ombre de Final Fantasy XIV, et fêtera ses 20 bougies l'année prochaine.