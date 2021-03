The Last of Us (HBO) : la Saison 1 couvrira bien l'intégralité du premier jeu The Last of Us (HBO) : la Saison 1 couvrira bien l'intégralité du premier jeu

Ce n'était pas forcément clair mais ça l'est désormais : la Saison 1 de l'adaptation TV (HBO) de The Last of Us couvrira tout simplement l'histoire du premier jeu comme vient de le révéler Neil Druckmann auprès d'IGN.



Neil qui en profite pour dire à nouveau que le but n'est pas d'en faire qu'un simple copié/collé, et sans même évoquer des détails superficiels (ils ne vont pas chercher par exemple à ce que untel ait exactement la même chemise que sur PS3), l'homme nous explique que les changements, parfois importants, n'ont pas seulement pour but de surprendre le spectateur mais tout simplement pour s'adapter au média.



L'un des fondamentaux résidera dans la différence de rythme coté action où il n'y aura pas forcément besoin d'en offrir autant que dans un JV où le gameplay est au centre dans une bonne partie de l'aventure :



« Par exemple, dans le jeu, il y a énormément d'action pour former le joueur aux différentes mécaniques de gameplay. Vous devez avoir plus de violence et dans une certaine mesure plus de spectacle que ce que vous auriez besoin dans une série TV, car vous devez former les joueurs à l'utilisation des armes à feu. On est ici dans quelque chose de différent et HBO a été formidable de nous permettre de délaisser un peu l'action hardcore pour nous concentrer sur les personnages. Certains de mes épisodes préférés sont très éloignés de l'histoire d'origine et j'ai hâte que les gens voient tout cela. »



Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'essentiel et pour preuve, Neil se plaît à dire qu'il a pu voir une première représentation prothétique du fameux Clicker.



Encore sans date de sortie, la série The Last of Us réunit déjà du beau monde avec Craig Mazin (Chernobyl) au scénario et en tant que producteur exécutif (aux cotés de Neil Druckmann), Bella Ramsey et Pedro Pascal dans les rôles d'Ellie et Joel, le tout sous les musiques de Gustavo Santaolalla, soit le même compositeur que pour les différents jeux.