Dying Light 2 a donné des ''nouvelles''

C'était le petit rendez-vous du jour après des mois de silence et c'est par le biais d'une vidéo que Techland vient nous livrer un peu de vent concernant, et on va résumer ça simplement :- Des développeurs qui lisent des tweets d'insultes (c'est rigolo).- Promis, il y aura des nouvelles très très bientôt.- Une goutte de gameplay à la fin.- Le lancement est toujours maintenu pour cette année.Voilà voilà, désolé pour ceux qui ont patienté toute la journée.