Fortnite s'offre maintenant Lara Croft et Neymar

Considéré comme le roi du partenariat, même les plus improbables du monde,vient encore jouer la surprise en lançant la « Saison 6 du Chapitre 2 » dont le Pass du combat offrira Lara Croft (avec trois skins) sachant qu'il est déjà assuré qu'un certain Neymar déboule rapidement. Il n'y a plus de limite, mais on parle en même temps d'un jeu qui a permis de croiser Alien, Deadpool, Kratos, le Master Chief, Black Widow, The Mandalorian, Thanos, Ryu…Bref, voici le trailer de cette nouvelle saison qui débutera avec la mise en place d'une nouvelle zone en lien avec Tomb Raider, notamment par l'ajout de nouvelles possibilités de craft.