Charts Japon : l'archipel attend juste Monster Hunter

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 mars 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Nouvelle semaine de calme intense puisqu'il n'y avait de toute façon aucune sortie notable hormis la version PS5 dequi ne s'est pas faite remarquée, et que ce sera comme tel jusqu'à la fin du mois avec le poids lourdTranquillité aussi dans le hardware avec notamment des stocks de New Gen qui commencent à nouveau à manquer des deux cotés, et on espère que la situation s'arrangera un peu d'ici mai, juste histoire de marquer le coup pour