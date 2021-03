V1 Interactive ne survivra pas à Disintegration

Moins de six ans après sa création, le studio V1 Interactive doit déjà fermer ses portes, non sans avoir commencé à faire comprendre la situation aux employés depuis des mois afin qu'ils aient le temps de rebondir ailleurs. Toujours mieux que de débarquer au boulot pour trouver porte fermée (ça arrive).Inutile de cacher le fait que la situation est totalement dû à l'échec aussi bien critique que commercial de, ce titre mêlant FPS et stratégie qui s'est bien trop reposé sur le nom de Marcus Letho (co-créateur de la franchise) n'ayant jamais trouvé son public malgré promotions et périodes d'essais gratuits : les serveurs ont fermé en à peine cinq mois.