Doom Eternal prend rendez-vous le 15 mars

La deuxième extension dene nous fera plus attendre très longtemps car si la fuite des succès Steam laissait déjà entendre une arrivée proche, Bethesda vient de lâcher un rendez-vous concret : c'est dans une semaine pile, le 15 mars, que sera lâché le premier teaser et on se contentera en attendant de ce nouvel artwork en petit format, montrant notamment une nouvelle arme pour le Doom Slayer (le Marteau Sentinelle).Rappelons que « The Ancient Gods Part 2 » ne mettra aucunement fin au suivi decar s'il s'agira bien de la dernière étape du Pass, le « Year 1 » associé indique que davantage de contenu arrivera à l'avenir… avec un nouveau Pass donc.