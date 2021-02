[Rumeur] Premières infos sur Life is Strange 3 [Rumeur] Premières infos sur Life is Strange 3

Encore un petit point actualité avant que votre serviteur file au dodo : un membre de ResetEra vient de poster des informations sur la franchise Life is Strange, auquel on n'aurait pas prêté attention si la modération n'était pas intervenue pour certifier la fiabilité du concerné.



Du coup, voici ce qui en sort.



- Life is Strange 3 est actuellement en chantier chez Deck Nine.

- Deck Nine qui s'était occupé de Life is Strange : Before the Storm.

- On passe de Unity à l'Unreal Engine 4.

- Suite indépendante scénaristiquement, toujours en 5 épisodes.

- Se déroulera dans une petite ville US, probablement dans le Midwest.

- La musique aura un rôle encore plus important que pour le premier épisode.

- Un cadre similaire au premier jeu, où l'on jouera une femme d'origine asiatique qui a son propre pouvoir : la possibilité de lire dans les pensées et « voir » des couleurs autour des personnages, représentants leurs émotions.

- L'annonce aurait dû tomber en 2020 (mais Covid-19, tout ça) et cela devrait être enfin officiel « très prochainement ».



- Un autre jeu Life is Strange est également en pré-production.

- Lui sera une suite directe du premier, remettant en avant Max et Chloé.

- L'insider mentionne néanmoins que pour ce jeu, il n'a plus entendu d'informations depuis des mois donc une annulation n'est pas impossible.



- Life is Strange premier du nom sera prochainement porté sur Switch.

- Pas d'infos en revanche pour le 2 et Before the Storm.