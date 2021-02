Metro Exodus : détails de l'upgrade New Gen

Comme promis,va accueillir une upgrade visuelle en attendant la révélation du quatrième épisode de la franchise, avec donc du 4K/60FPS sur Xbox Series et PlayStation 5, accompagné de Ray Tracing, une mise à jour des textures, des améliorations sur les temps de chargement, l'audio spatial, de la reconnaissance haptique sur PS5, la possibilité de modifier le FOV… sans oublier les deux DLC inclus.On ne sait pas encore quand tout cela arrivera mais on nous assure déjà que l'upgrade sera gratuite si vous possédez l'original sur une console de même famille (donc PS4 ou One), et il en sera de même sur PC avec des améliorations identiques et même un peu plus comme vous pouvez le voir plus bas.